Ahmed Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ashraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Ashraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Ashraf 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ashraf Ahmed şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Ashraf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ashraf'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ahmed Ashraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Ashraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında Aswan SC
30 Haziran 2023 yılında El Ahly U21
Ahmed Ashraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Ashraf şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
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