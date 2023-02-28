Ahmed Atef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Atef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Atef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Atef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Atef 21 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد عاطف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Atef Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Atef'nin Future FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Atef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Atef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Atef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Atef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Wadi Degla

31 Ocak 2020 yılında Ergotelis

30 Haziran 2020 yılında Wadi Degla

10 Eylül 2021 yılında Future FC

31 Ağustos 2022 yılında Wadi Degla

1 Eylül 2022 yılında Future FC

Ahmed Atef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Atef şuan Future FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Atef Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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