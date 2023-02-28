Ahmed Atef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Atef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Atef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Atef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Atef 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Atef Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Atef, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Atef'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Atef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Atef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Atef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Atef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2023 yılında Pyramids FC U21

Ahmed Atef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Atef şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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