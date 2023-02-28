Ahmed Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Awad 1 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Awad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Awad'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pharco FC

Ahmed Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Awad şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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