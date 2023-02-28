Ahmed Ayman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ayman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ayman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ayman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ayman 1 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد أيمن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ayman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Ayman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ayman'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ayman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ayman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ayman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ayman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ismaily

21 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

Ahmed Ayman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ayman şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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