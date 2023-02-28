Ahmed Ayman Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ayman Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ayman Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ayman Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ayman Mansour 13 Nisan 1994 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد ايمن منصور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ayman Mansour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Ayman Mansour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ayman Mansour'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ayman Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ayman Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ayman Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ayman Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaish

9 Eylül 2014 yılında El Dakhlia

1 Ağustos 2015 yılında El Masry

28 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

15 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında Zamalek

Ahmed Ayman Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ayman Mansour şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Ayman Mansour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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