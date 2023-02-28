Ahmed Belhadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Belhadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Belhadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Belhadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Belhadji 16 Kasım 1997 tarihinde Alhucemas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da أحمد بلحاج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Belhadji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Belhadji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Belhadji'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Belhadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Belhadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Belhadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Belhadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cornellà U19

1 Temmuz 2016 yılında Cornellà

1 Temmuz 2017 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2018 yılında R. B. Linense

30 Haziran 2019 yılında Dep. Aragón

15 Eylül 2020 yılında Orihuela CF

31 Ağustos 2021 yılında IC d'Escaldes

23 Temmuz 2022 yılında Aswan SC

31 Ocak 2023 yılında Zamalek

30 Haziran 2023 yılında Aswan SC

Ahmed Belhadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Belhadji şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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