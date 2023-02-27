Ahmed Benhemine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Benhemine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Benhemine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Benhemine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Benhemine 15 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Benhemine Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Ahmed Benhemine'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Benhemine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Benhemine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Benhemine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Benhemine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2012 yılında CS&O Blénod PaM

16 Aralık 2013 yılında CABB Arreridj

1 Temmuz 2015 yılında US Mondorf

Ahmed Benhemine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Benhemine şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.