Ahmed Bonnah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Bonnah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Bonnah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Bonnah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Bonnah 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç,Mısır uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı احمد بونة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Bonnah Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Ahmed Bonnah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Bonnah'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Bonnah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ahmed Bonnah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Bonnah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Bonnah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında IF Bromma U19

15 Ağu 2018 yılında Brommapojkarna

8 Ağu 2019 yılında Carlstad United

30 Kasım 2019 yılında Brommapojkarna

31 Mart 2020 yılında IFK Haninge

30 Kasım 2020 yılında Brommapojkarna

11 Şubat 2021 yılında Sandvikens IF

9 Şubat 2022 yılında Östers IF

Ahmed Bonnah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Bonnah şuan Östers IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Bonnah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Djurgårdens IF (-2017), IF Brommapojkarna (2018)

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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