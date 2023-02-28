Ahmed Castelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Castelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Castelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Castelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Castelo 1 Ocak 1999 tarihinde Aswan şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fathi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Castelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Castelo'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Castelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Castelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Castelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Castelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ismaily SC U21

1 Kasım 2020 yılında Ismaily

31 Ocak 2022 yılında Aswan SC

Ahmed Castelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Castelo şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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