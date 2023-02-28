Ahmed Daador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Daador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Daador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Daador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Daador 10 Nisan 1995 tarihinde Kafr El-Sheikh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمددعدور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Daador Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Daador, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 23 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Daador'nin Pyramids FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Daador Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Daador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Daador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Daador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2017 yılında Alassiouty SC

1 Kasım 2020 yılında El Masry

31 Ağustos 2021 yılında Pyramids FC

31 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Pyramids FC

Ahmed Daador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Daador şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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