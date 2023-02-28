Ahmed Dahesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Dahesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Dahesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Dahesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Dahesh 10 Nisan 1998 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Thabet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Dahesh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Dahesh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Dahesh'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Dahesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Dahesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Dahesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Dahesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Nasr

9 Eylül 2021 yılında Eastern Company

4 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında Eastern Company

Ahmed Dahesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Dahesh şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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