Ahmed Dahroug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Dahroug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Dahroug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Dahroug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Dahroug 1 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sayed Mousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Dahroug Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Dahroug, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 18 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Dahroug'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Dahroug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Dahroug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Dahroug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Dahroug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2020 yılında Aswan SC

Ahmed Dahroug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Dahroug şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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