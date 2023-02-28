Ahmed Daouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Daouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Daouda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Daouda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Daouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Daouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Daouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Daouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Daouda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Daouda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Daouda 25 Haziran 1989 tarihinde Monofia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Osama Fatouh Daoud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Daouda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Daouda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Daouda'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Daouda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Daouda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Daouda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Daouda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında El Masry

1 Temmuz 2012 yılında Ismaily

31 Aralık 2012 yılında El Masry

1 Ocak 2013 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2013 yılında El Masry

12 Ağustos 2015 yılında El Makasa

24 Temmuz 2017 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

29 Ağustos 2019 yılında Gaish

1 Kasım 2020 yılında El Mokawloon

20 Eylül 2022 yılında Harras Hodoud

Ahmed Daouda kimdir

Ahmed Daouda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Daouda şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Daouda nereli

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