Ahmed Derdemez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Derdemez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Derdemez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Derdemez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Derdemez 29 Ağustos 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Derdemez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Derdemez'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Derdemez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Derdemez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Eylül 2020 yılında Internacional
15 Mart 2021 yılında Novi Pazar U17
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Ahmed Derdemez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Derdemez şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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