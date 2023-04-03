Ahmed Derdemez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Derdemez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ahmed Derdemez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Derdemez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.