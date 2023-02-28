Ahmed Eid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Eid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Eid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Eid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Eid 30 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Eid Abdelnaby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Eid Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Eid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Eid'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Eid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Eid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Eid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Eid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında El Ittihad

Ahmed Eid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Eid şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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