Ahmed Eid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Eid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Eid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Eid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Eid 1 Ocak 2001 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Eid Mohamed Gad El Hak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Eid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Ahmed Eid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Eid'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Eid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Eid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Eid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Eid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zamalek U19

1 Temmuz 2019 yılında Zamalek U21

1 Kasım 2020 yılında Zamalek

5 Ekim 2021 yılında Ismaily

31 Ocak 2022 yılında Zamalek

10 Ekim 2022 yılında Enppi SC

30 Haziran 2023 yılında Zamalek

Ahmed Eid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Eid şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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