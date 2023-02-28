Ahmed Eid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Eid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Eid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Eid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Eid 19 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد عيد التمساح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Eid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Eid'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Eid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Eid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Eid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Eid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cleopatra FC

25 Ağustos 2019 yılında Suez SC

31 Ekim 2020 yılında Cleopatra FC

15 Kasım 2020 yılında El Mahalla

31 Ağustos 2021 yılında Cleopatra FC

1 Eylül 2021 yılında Smouha

13 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

Ahmed Eid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Eid şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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