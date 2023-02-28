Ahmed El Aash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Aash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Aash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Aash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Aash 1 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mahmoud Abdelkader şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Aash Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 14 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Aash'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Aash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Aash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Aash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Aash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Smouha

1 Temmuz 2019 yılında A. Damanhour

1 Ocak 2020 yılında Kafr Elzayat

28 Ocak 2021 yılında El Ahly

29 Ocak 2021 yılında Ismaily

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly

14 Ekim 2021 yılında Bank El Ahly

Ahmed El Aash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Aash şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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