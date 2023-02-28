Ahmed El Agouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Agouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Agouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Agouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Agouz 4 Mayıs 1993 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sobhi Amin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Agouz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed El Agouz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Agouz'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Agouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Agouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Agouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Agouz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında T. Beni Suef

30 Haziran 2014 yılında Enppi SC U23

4 Eylül 2014 yılında El Nasr

27 Temmuz 2015 yılında El Masry

5 Ağustos 2016 yılında Petrojet

22 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

Ahmed El Agouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Agouz şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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