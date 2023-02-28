Ahmed El Amour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Amour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Amour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Amour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Amour 5 Ağustos 1995 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Amour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed El Amour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 20 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Amour'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Amour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Amour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Amour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Amour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2020 yılında El Dakhlia

Ahmed El Amour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Amour şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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