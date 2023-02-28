Ahmed El Arabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Arabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Arabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Arabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Arabi 25 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد العربي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Arabi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed El Arabi'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Arabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Arabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed El Arabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Arabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Arabi şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.