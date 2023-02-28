Ahmed El Armouty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Armouty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Armouty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Armouty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Armouty 1 Ocak 1997 tarihinde El Sharkia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Mahmoud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Armouty Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed El Armouty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Armouty'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Armouty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Armouty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Armouty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Armouty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2021 yılında Suez SC

15 Ağustos 2022 yılında Cleopatra FC

Ahmed El Armouty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Armouty şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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