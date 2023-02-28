Ahmed El Bahrawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Bahrawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Bahrawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Bahrawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Bahrawi 17 Ağustos 1995 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد البحراوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Bahrawi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Bahrawi'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Bahrawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Bahrawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Bahrawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Bahrawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pharco FC

Ahmed El Bahrawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Bahrawi şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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