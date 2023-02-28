Ahmed El Geaidy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Geaidy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Geaidy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Geaidy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Geaidy 2 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mısır,Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Gamal El Geaidy/ احمد جمال الجعيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Geaidy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Ahmed El Geaidy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Geaidy'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Geaidy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Geaidy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Geaidy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Geaidy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Mareekh

19 Temmuz 2018 yılında Al-Raed

2 Şubat 2019 yılında Al-Washm

1 Temmuz 2019 yılında Ohod Al-Medina

1 Ocak 2020 yılında Jeddah FC

1 Ocak 2021 yılında Al-Bukiryah FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fateh

10 Ekim 2022 yılında El Mahalla

Ahmed El Geaidy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Geaidy şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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