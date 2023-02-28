Ahmed El Kohy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Kohy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Kohy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Kohy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Kohy 6 Ekim 1999 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Bassiouny El Kohy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Kohy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed El Kohy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Kohy'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Kohy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Kohy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Kohy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Kohy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Ahmed El Kohy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Kohy şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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