Ahmed El Nadry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Nadry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Nadry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Nadry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Nadry 5 Haziran 1999 tarihinde Mahalla şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد النادري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Nadry Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed El Nadry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Nadry'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Nadry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Nadry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Nadry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Nadry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında El Mahalla

Ahmed El Nadry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Nadry şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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