Ahmed El Saadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Saadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Saadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Saadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Saadani 24 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed El Saadani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Saadani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Talents Agency yapmaktadır. Ahmed El Saadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Saadani'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Saadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Saadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Saadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Saadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Smouha SC U21

1 Temmuz 2010 yılında Mansoura

1 Temmuz 2014 yılında Baladiya

5 Ağustos 2016 yılında Harras Hodoud

11 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

18 Eylül 2022 yılında Smouha

27 Ocak 2023 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2023 yılında Smouha

Ahmed El Saadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Saadani şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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