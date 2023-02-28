Ahmed El Saghiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Saghiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Saghiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Saghiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Saghiri 10 Haziran 1998 tarihinde Fayoum şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdelaziz Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Saghiri Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed El Saghiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Saghiri'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Saghiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Saghiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Saghiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Saghiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2019 yılında Aswan SC

9 Eylül 2021 yılında Pharco FC

Ahmed El Saghiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Saghiri şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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