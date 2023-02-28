Ahmed El Sheikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Sheikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Sheikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Sheikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Sheikh 11 Eylül 1992 tarihinde Beni Suef şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد الشيخ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Sheikh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAHRA MOJTAHEDZADEH yapmaktadır. Ahmed El Sheikh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Sheikh'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Sheikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Sheikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Sheikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Sheikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2014 yılında El Makasa

29 Temmuz 2015 yılında El Ahly

2 Ağustos 2016 yılında El Makasa

30 Haziran 2017 yılında El Ahly

3 Ocak 2018 yılında Ettifaq FC

30 Haziran 2018 yılında El Ahly

6 Aralık 2020 yılında Pyramids FC

9 Eylül 2021 yılında El Masry

Ahmed El Sheikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Sheikh şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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