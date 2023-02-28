Ahmed El Sheikh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Sheikh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Sheikh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Sheikh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Sheikh 12 Haziran 1990 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد الشيخ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Sheikh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shekoo Stars Agency yapmaktadır. Ahmed El Sheikh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 18 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Sheikh'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Sheikh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Sheikh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Sheikh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Sheikh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2017 yılında Gaish

30 Haziran 2018 yılında El Ittihad

1 Temmuz 2018 yılında Harras Hodoud

27 Temmuz 2019 yılında FC Masr

18 Kasım 2020 yılında El Mahalla

1 Temmuz 2023 yılında Smouha

Ahmed El Sheikh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Sheikh şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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