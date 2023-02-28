Ahmed El Shenawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Shenawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Shenawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Shenawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Shenawy 14 Mayıs 1991 tarihinde Port Said şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد الشناوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Shenawy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Ahmed El Shenawy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 28 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Shenawy'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Shenawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Shenawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Shenawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Shenawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El Masry

1 Temmuz 2012 yılında Zamalek

30 Haziran 2013 yılında El Masry

20 Temmuz 2014 yılında Zamalek

28 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

Ahmed El Shenawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Shenawy şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed El Shenawy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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