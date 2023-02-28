Ahmed El Shimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed El Shimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed El Shimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed El Shimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed El Shimi 23 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد الشيمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed El Shimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Ahmed El Shimi'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed El Shimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed El Shimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed El Shimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed El Shimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında El Mokawloon

Ahmed El Shimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed El Shimi şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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