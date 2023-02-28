Ahmed Emad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Emad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Emad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Emad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Emad 31 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد عماد şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Emad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Emad'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Ahmed Emad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Emad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Temmuz 2022 yılında Proxy FC
27 Ocak 2023 yılında El Masry
Ahmed Emad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Emad şuan El Masry SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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