Ahmed Fahad Al Soury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fahad Al Soury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fahad Al Soury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fahad Al Soury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fahad Al Soury 1 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fahad Al Soury Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Fahad Al Soury, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Fahad Al Soury'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fahad Al Soury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fahad Al Soury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fahad Al Soury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fahad Al Soury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fahad Al Soury şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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