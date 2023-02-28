Ahmed Fathi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fathi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fathi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fathi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fathi 10 Kasım 1984 tarihinde Banha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fathi Abdelmonem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fathi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Fathi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Fathi'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fathi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fathi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fathi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fathi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Ismaily

24 Ocak 2007 yılında Sheff Utd

10 Eylül 2007 yılında El Ahly

1 Kasım 2007 yılında Kazma SC

31 Aralık 2007 yılında El Ahly

31 Ocak 2013 yılında Hull

31 Mayıs 2013 yılında El Ahly

21 Ağustos 2014 yılında Umm Salal SC

28 Temmuz 2015 yılında El Ahly

1 Kasım 2020 yılında Pyramids FC

Ahmed Fathi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fathi şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Fathi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ismaily SC

Mısır takımında 7 numaralı formasıyla 16 Aralık 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 134 maçta 3 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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