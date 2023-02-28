Ahmed Fatouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fatouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fatouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fatouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fatouh 22 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Aboul-Fetouh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fatouh Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ahmed Fatouh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Fatouh'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fatouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fatouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Fatouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fatouh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

30 Ocak 2017 yılında Zamalek U19

31 Ocak 2017 yılında Zamalek U21

31 Ocak 2019 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında Zamalek

Ahmed Fatouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fatouh şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Fatouh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.