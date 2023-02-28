Ahmed Fawzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fawzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fawzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fawzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fawzi 23 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد فوزي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fawzi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Fawzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Fawzi'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fawzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fawzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fawzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fawzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting

17 Ocak 2022 yılında Pyramids FC

10 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

30 Haziran 2023 yılında Pyramids FC

Ahmed Fawzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fawzi şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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