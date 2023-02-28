Ahmed Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Felix 2 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Fathi Hamza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Felix Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Felix'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2013 yılında El Raja

11 Ağustos 2014 yılında El Nasr

1 Temmuz 2016 yılında Tersana

1 Temmuz 2017 yılında Harras Hodoud

Ahmed Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Felix şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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