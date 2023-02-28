Ahmed Fouad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Fouad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Fouad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Fouad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Fouad 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Fouad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Fouad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Fouad'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Fouad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Fouad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Fouad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Fouad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Pharco FC

1 Eylül 2021 yılında Masry Salloum

30 Haziran 2022 yılında Pharco FC

Ahmed Fouad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Fouad şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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