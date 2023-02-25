Ahmed Gaagaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Gaagaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Gaagaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Gaagaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Gaagaa 15 Ocak 1994 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Gaagaa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Gaagaa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Gaagaa'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Gaagaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Gaagaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Gaagaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Gaagaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paradou AC

15 Ocak 2015 yılında USM Bel Abbès

30 Haziran 2015 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2015 yılında JS Kabylie

30 Haziran 2016 yılında Paradou AC

8 Ocak 2018 yılında CS Constantine

30 Haziran 2019 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

21 Eylül 2021 yılında O Médéa

7 Ağustos 2022 yılında US Biskra

Ahmed Gaagaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Gaagaa şuan US Biskra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Gaagaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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