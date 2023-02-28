Ahmed Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Gamal 3 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد جمال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Gamal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Gamal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Gamal'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında Alassiouty SC

30 Haziran 2018 yılında El Mostakbal

23 Ocak 2019 yılında El Makasa

31 Temmuz 2019 yılında Smouha

Ahmed Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Gamal şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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