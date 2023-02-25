Ahmed Ghenam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ghenam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ahmed Ghenam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Ghenam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.