Ahmed Ghenam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ghenam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ghenam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Ghenam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Ghenam 31 Mart 1998 tarihinde Khemis Miliana şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Ghenam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ghenam'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ahmed Ghenam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Ghenam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında MC El Bayadh
Ahmed Ghenam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Ghenam şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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