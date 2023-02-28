Ahmed Hakam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hakam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hakam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hakam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hakam 26 Nisan 1998 tarihinde Mahalla şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdelhakim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hakam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Hakam, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hakam'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hakam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hakam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hakam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hakam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Fayoum FC

30 Haziran 2021 yılında Bilqas City

1 Eylül 2021 yılında Suez SC

30 Ocak 2022 yılında Bilqas City

31 Ocak 2022 yılında Smouha

Ahmed Hakam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hakam şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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