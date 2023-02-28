Ahmed Hamed Shousha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hamed Shousha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hamed Shousha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hamed Shousha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hamed Shousha 1 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hamed Shousha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hamed Shousha'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hamed Shousha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hamed Shousha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hamed Shousha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hamed Shousha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2015 yılında Suez SC

9 Temmuz 2017 yılında El Mareekh

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

28 Temmuz 2018 yılında El Masry

19 Eylül 2022 yılında Smouha

Ahmed Hamed Shousha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hamed Shousha şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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