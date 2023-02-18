Ahmed Hammoudan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hammoudan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hammoudan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hammoudan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hammoudan 12 Temmuz 1991 tarihinde Chefchaouen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da أحمد حمودان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hammoudan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Hammoudan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hammoudan'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hammoudan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hammoudan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hammoudan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hammoudan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında TR Chaouen

1 Ocak 2011 yılında Moghreb Tétouan

1 Temmuz 2012 yılında Ittihad Tanger

30 Haziran 2018 yılında Al-Raed

30 Haziran 2019 yılında Ittihad Tanger

24 Temmuz 2019 yılında Al-Khor SC

31 Ağu 2020 yılında Ittihad Tanger

1 Eylül 2020 yılında Al-Sailiya SC

31 Aralık 2020 yılında Ittihad Tanger

4 Ocak 2021 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2021 yılında Ittihad Tanger

20 Temmuz 2022 yılında FAR Rabat

Ahmed Hammoudan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hammoudan şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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