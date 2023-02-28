Ahmed Hamoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hamoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hamoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hamoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hamoudi 30 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Bekhit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hamoudi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ahmed Hamoudi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hamoudi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hamoudi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamoudi_official/

Ahmed Hamoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hamoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hamoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hamoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Smouha

29 Temmuz 2014 yılında FC Basel

5 Ağustos 2015 yılında Zamalek

30 Haziran 2016 yılında FC Basel

8 Eylül 2016 yılında Al-Batin FC

31 Ocak 2017 yılında El Ahly

16 Eylül 2019 yılında Pyramids FC

7 Ekim 2021 yılında El Masry

5 Ekim 2022 yılında Aswan SC

Ahmed Hamoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hamoudi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Hamoudi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 7 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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