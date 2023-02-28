Ahmed Hany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hany 19 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد هاني عياده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hany Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arab Africano yapmaktadır. Ahmed Hany, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hany'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hany futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında Gaish

30 Haziran 2018 yılında Ismaily SC U21

1 Temmuz 2018 yılında Gaish

31 Temmuz 2018 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2019 yılında Gaish

15 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Ahmed Hany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hany şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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