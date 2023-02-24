Ahmed Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hasanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hasanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hasanovic 6 Şubat 2000 tarihinde Fojnica şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Hasanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hasanovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Ahmed Hasanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hasanovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hasanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hasanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hasanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hasanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U19

20 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

19 Temmuz 2019 yılında FK Gorazde

10 Haziran 2020 yılında FK Sarajevo

25 Temmuz 2020 yılında FK Olimpik

3 Şubat 2021 yılında Medjimurje

1 Temmuz 2021 yılında GOSK Gabela

26 Temmuz 2022 yılında FK Gorazde

11 Şubat 2023 yılında FK Rudar Kakanj

Ahmed Hasanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hasanovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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