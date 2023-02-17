Ahmed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hassan 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka,Irak uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Hassan Ahmad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hassan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Ahmed Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hassan'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hassanboyu ve yaşı kaç

Ahmed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında HB Köge

30 Ocak 2018 yılında Kristianstad FC

16 Temmuz 2018 yılında Naestved BK

6 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Ahmed Hassan kimdir

Ahmed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hassan şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Hassan nereli

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